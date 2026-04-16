    В школах Турции усилен полицейский контроль после вооруженных инцидентов в школах Шанлыурфы и Кахраманмараша, произошедших в последние два дня.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, меры приняты министерствами внутренних дел и национального образования Турции.

    Согласно совместному решению двух ведомств, в каждой школе будут дежурить как минимум двое полицейских. При необходимости в учебные часы будут привлекаться дополнительные наряды.

    Напомним, что 14 апреля при вооруженном нападении на лицей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа один человек погиб, 16 получили ранения. 15 апреля в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли 9 человек, 13 пострадали.

    Türkiyədə məktəblərdə polis nəzarəti gücləndirilib

    Последние новости

    18:06
    Фото

    Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5

    Индивидуальные
    18:06

    Кац: Иран стоит перед историческим выбором

    Другие страны
    18:05

    Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Футбол
    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    Лента новостей