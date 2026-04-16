В школах Турции усилен полицейский контроль после вооруженных инцидентов в школах Шанлыурфы и Кахраманмараша, произошедших в последние два дня.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, меры приняты министерствами внутренних дел и национального образования Турции.

Согласно совместному решению двух ведомств, в каждой школе будут дежурить как минимум двое полицейских. При необходимости в учебные часы будут привлекаться дополнительные наряды.

Напомним, что 14 апреля при вооруженном нападении на лицей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа один человек погиб, 16 получили ранения. 15 апреля в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли 9 человек, 13 пострадали.