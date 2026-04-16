В школах Турции усилен полицейский контроль после вооруженных инцидентов
В регионе
- 16 апреля, 2026
- 12:27
В школах Турции усилен полицейский контроль после вооруженных инцидентов в школах Шанлыурфы и Кахраманмараша, произошедших в последние два дня.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, меры приняты министерствами внутренних дел и национального образования Турции.
Согласно совместному решению двух ведомств, в каждой школе будут дежурить как минимум двое полицейских. При необходимости в учебные часы будут привлекаться дополнительные наряды.
Напомним, что 14 апреля при вооруженном нападении на лицей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа один человек погиб, 16 получили ранения. 15 апреля в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли 9 человек, 13 пострадали.
Последние новости
18:06
Фото
Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5Индивидуальные
18:06
Кац: Иран стоит перед историческим выборомДругие страны
18:05
Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТПФутбол
18:03
Пашазаде выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
18:02
Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на минеВнешняя политика
18:00
Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБФинансы
17:56
В Азербайджане пройдет викторина о Южной КорееНаука и образование
17:51
Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домовДругие страны
17:48
Фото