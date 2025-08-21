Haqqımızda

Türkiyə Ukraynaya sülhməramlı kontingent göndərilməsini istisna etmir

Türkiyə Ukraynaya sülhməramlı kontingent göndərilməsini istisna etmir Türkiyə Ukraynaya sülhməramlı kontingent göndərilməsini istisna etmir.
Region
21 avqust 2025 18:48
Türkiyə Ukraynaya sülhməramlı kontingent göndərilməsini istisna etmir

Türkiyə Ukraynaya sülhməramlı kontingent göndərilməsini istisna etmir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zeki Aktürk həftəlik brifinqdə deyib.

"Türkiyə bölgəsində sülh və sabitlik yaradan, bu istiqamətdə bütün təşəbbüslərə töhfə verməyə çalışan bir ölkədir. Bununla belə, əvvəlcə Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs yaradılmalı, ardınca mandat və hər bir ölkənin prosesə nə qədər töhfə verə biləcəyi müəyyənləşdirilməlidir. Hələ konkretləşməmiş proqnozlar əsaslanaraq qiymətləndirmə aparmaq doğru olmaz", - sözçü bildirib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Турция не исключает отправку миротворческого контингента в Украину

Ən vacib xəbərlər

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər
21 avqust 2025 15:03
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib
21 avqust 2025 11:59
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi