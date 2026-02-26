Tehranda İran bayrağını yandıran tələbələr təhsildən kənarlaşdırılıblar
- 26 fevral, 2026
- 14:26
Tehran Universitetinin üç tələbəsi İran bayrağına hörmətsizlik etməkdə ittiham olunaraq təhsildən kənarlaşdırılıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb.
Bildirilib ki, həmin tələbələr universitetin intizam şurasının növbəti iclasınadək dərslərə buraxılmayacaqlar.
Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə universitet tələbələrinin Tehranda keçirilən etiraz aksiyasında İran bayrağı yandırılıb.
