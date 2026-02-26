İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Tehranda İran bayrağını yandıran tələbələr təhsildən kənarlaşdırılıblar

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 14:26
    Tehranda İran bayrağını yandıran tələbələr təhsildən kənarlaşdırılıblar

    Tehran Universitetinin üç tələbəsi İran bayrağına hörmətsizlik etməkdə ittiham olunaraq təhsildən kənarlaşdırılıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, həmin tələbələr universitetin intizam şurasının növbəti iclasınadək dərslərə buraxılmayacaqlar.

    Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə universitet tələbələrinin Tehranda keçirilən etiraz aksiyasında İran bayrağı yandırılıb.

    Tehran Universiteti İslam Respublikası bayrağı tələbələr

