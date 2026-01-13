İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 13:34
    Suriya YPG/SDQ-dən Fərat çayının şərq sahilinə çəkilməyi tələb edib

    Suriya Müdafiə Nazirliyi YPG/SDQ ("Suriya Demokratik Qüvvələri") terrorçularına Fərat çayının sağ sahilinə çəkilmək barədə ultimatum verib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Suriyanın hərbi idarəsi Fərat çayının qərbində YPG/SDQ-nin nəzarətində olan əraziləri hərbi zona elan edib.

    Ölkənin hərbi rəhbərliyinin göndərdiyi ultimatumda sözügedən qruplaşmanın Fərat çayının şərqinə çəkilməsi tələb olunub.

    Suriya Fərat çayı SDQ Ultimatum

