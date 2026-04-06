SEPAH-ın Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Xadəmi öldürülüb
Region
- 06 aprel, 2026
- 11:44
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Məcid Xadəmi öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" SEPAH-ın mətbuat xidmətinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
General 2025-ci ilin iyununda Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi təyin edilmişdi.
Əvvəlki rəhbər Məhəmməd Kazemi İsrailin zərbələri nəticəsində həlak olub.
