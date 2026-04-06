    SEPAH-ın Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Xadəmi öldürülüb

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 11:44
    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Məcid Xadəmi öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" SEPAH-ın mətbuat xidmətinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    General 2025-ci ilin iyununda Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi təyin edilmişdi.

    Əvvəlki rəhbər Məhəmməd Kazemi İsrailin zərbələri nəticəsində həlak olub.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Глава разведки КСИР Хадеми убит в результате ударов США и Израиля
    Iran IRGC intelligence chief Majid Hademi killed

