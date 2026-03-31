Samsunda avtobus aşıb, 9-u şagird olmaqla 11 nəfər yaralanıb
Region
- 31 mart, 2026
- 09:32
Türkiyənin Samsun şəhərində avtobus aşıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 9-u şagird olmaqla, ümumilikdə 11 nəfər yaralanıb.
Qeyd olunub ki, qəzaya səbəb sürücünün idarəetməni itirməsi olub.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
Son xəbərlər
