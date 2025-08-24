Rusiya İstanbulda Ukrayna ilə birbaşa danışıqları davam etdirməyə hazırdır

Rusiya tərəfi Ukrayna ilə İstanbulda başlayan birbaşa danışıqları davam etdirməyə hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov NBC News telekanalına müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Alyaska sammitindən sonra amerikalı həmkarı Donald Trampla telefon danışığında oxşar mövqeyi təsdiqləyib.
Lavrov həmçinin qeyd edib ki, iki ölkə liderlərinin görüşündə Putin və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında birbaşa danışıqlar müzakirə edilməyib.
“Mövzu sonradan, deyə bilərik ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp və onun qonaqları arasında Vaşinqtonda keçirilən görüşdən sonra, bədahətən gündəmə gətirilib”, - rusiyalı nazir iddia edib.