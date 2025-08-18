Haqqımızda

Region
18 avqust 2025 14:08
Pezeşkian ABŞ-yə səfər edəcək

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian sentyabrın 23-də Nyu-Yorkda BMT-nin illik sessiyasında iştirak edəcək.

“Report” İran mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Prezident Aparatı rəhbərinin rabitə və informasiya məsələləri üzrə müavini Seyid Mehdi Tabatabai bildirib.

"Düşünürəm ki, prezidentin səfəri sentyabrın 23-də baş tutacaq. Lakin həm ölkə daxilində, həm də diplomatiyada cərəyan edən proseslərin tempi çox yüksəkdir, buna görə də hazırda bu suala dəqiq cavab vermək mümkün deyil", - o qeyd edib.

