İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Region
    • 31 mart, 2026
    • 16:51
    Pentaqon: İranın raket və dron buraxılışlarının sayı minimuma çatıb

    Son sutka ərzində İranın buraxdığı raket və pilotsuz uçuş aparatlarının sayında ən aşağı səviyyə qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset bu gün mətbuat konfransında bildirib.

    Nazir vurğulayıb ki, ABŞ təkcə ötən gecə İrana 200 zərbə endirib.

    "Zərbələrimiz İran hərbçilərinin əhval-ruhiyyəsini sarsıdır, kütləvi fərariliyə, əsas personal çatışmazlığına gətirib çıxarır. Təkcə ötən gecə biz 200 zərbə endirmişik. Bizim pilotlarımız uçuş zamanı real vaxt rejimində kəşfiyyat məlumatları əsasında yeni hədəf alırlar: yeni buraxılış qurğusu, yeni mövqe, qoşunların yeni düzülüşü", - o deyib.

    ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) Pit Heqset ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
