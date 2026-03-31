Pentaqon: İranın raket və dron buraxılışlarının sayı minimuma çatıb
Region
- 31 mart, 2026
- 16:51
Son sutka ərzində İranın buraxdığı raket və pilotsuz uçuş aparatlarının sayında ən aşağı səviyyə qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset bu gün mətbuat konfransında bildirib.
Nazir vurğulayıb ki, ABŞ təkcə ötən gecə İrana 200 zərbə endirib.
"Zərbələrimiz İran hərbçilərinin əhval-ruhiyyəsini sarsıdır, kütləvi fərariliyə, əsas personal çatışmazlığına gətirib çıxarır. Təkcə ötən gecə biz 200 zərbə endirmişik. Bizim pilotlarımız uçuş zamanı real vaxt rejimində kəşfiyyat məlumatları əsasında yeni hədəf alırlar: yeni buraxılış qurğusu, yeni mövqe, qoşunların yeni düzülüşü", - o deyib.
Son xəbərlər
