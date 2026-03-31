Пентагон: Число запусков ракет и дронов Ираном достигло минимума

За последние сутки зафиксировано наименьшее число ракет и беспилотников, выпущенных Ираном.

Как передает Report, об этом министр войны США Пит Хегсет заявил сегодня на пресс-конференции.

Глава ведомства подчеркнул, что США только за прошлую ночь нанесли 200 ударов по Ирану.

"Наши удары подрывают мораль иранских военных, приводят к массовому дезертирству, нехватке ключевого персонала. Только за прошлую ночь мы нанесли 200 ударов. Наши пилоты в ходе полета получают новую цель на основе данных разведки в реальном времени: новая пусковая установка, новое местоположение, новое построение войск", - сказал он.