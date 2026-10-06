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    Paşinyan: TRIPP Cənubi Qafqazın iqtisadi transformasiyasının təməl daşı olacaq

    Region
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:41
    Paşinyan: TRIPP Cənubi Qafqazın iqtisadi transformasiyasının təməl daşı olacaq

    Tramp Marşrutu (TRIPP) Cənubi Qafqazda iqtisadi vəziyyətin transformasiyasında təməl daşı olacaq.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan "Ermənistan-Britaniya biznes-forumu 2026"da bildirib.

    "Aydındır ki, Ermənistan və regionumuz Bakı ilə İrəvan arasında sülhün bərqərar olması və bundan irəli gələn hadisələrlə bağlı transformasiya mərhələsindədir. Hazırda biz nəinki Ermənistanda, həm də bütün regionda iqtisadi vəziyyətin dəyişməsində, sözsüz ki, təməl daşı olacaq TRIPP layihəsinin işə salınması üzərində hər gün işləyirik", - o qeyd edib.

    N.Paşinyan həmçinin ümidvardır ki, yaxın gələcəkdə TRIPP layihəsinin inkişafı ilə paralel olaraq Ermənistan-Türkiyə sərhədi açılacaq, həmçinin ölkənin Azərbaycan və Türkiyə ilə dəmir yolu əlaqəsi bərpa olunacaq.

    Nikol Paşinyan Tramp Marşrutu (TRIPP) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cənubi Qafqaz Türkiyə Cümhuriyyəti
    Пашинян: TRIPP станет краеугольным камнем экономической трансформации Южного Кавказа
    Pashinyan: TRIPP will reshape economy in South Caucasus
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