Пашинян: TRIPP станет краеугольным камнем экономической трансформации Южного Кавказа

Маршрут Трампа (TRIPP) станет краеугольным камнем в трансформации экономической ситуации на всем Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на "Армянско-британском бизнес-форуме 2026".

"В целом очевидно, что Армения и наш регион находятся в фазе трансформации, которая связана с установлением мира между Арменией и Азербайджаном и вытекающими из этого событиями. Сейчас мы ежедневно работаем над запуском проекта TRIPP, который, безусловно, станет краеугольным камнем в изменении экономической ситуации не только в Армении, но и всем регионе", - сказал премьер-министр.

Пашинян также выразил надежду, что в ближайшем будущем, параллельно с развитием проекта TRIPP, будет открыта армяно-турецкая граница, а также восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном и между Арменией и Турцией.