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    Пашинян: TRIPP станет краеугольным камнем экономической трансформации Южного Кавказа

    В регионе
    • 06 октября, 2026
    • 12:33
    Пашинян: TRIPP станет краеугольным камнем экономической трансформации Южного Кавказа

    Маршрут Трампа (TRIPP) станет краеугольным камнем в трансформации экономической ситуации на всем Южном Кавказе.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на "Армянско-британском бизнес-форуме 2026".

    "В целом очевидно, что Армения и наш регион находятся в фазе трансформации, которая связана с установлением мира между Арменией и Азербайджаном и вытекающими из этого событиями. Сейчас мы ежедневно работаем над запуском проекта TRIPP, который, безусловно, станет краеугольным камнем в изменении экономической ситуации не только в Армении, но и всем регионе", - сказал премьер-министр.

    Пашинян также выразил надежду, что в ближайшем будущем, параллельно с развитием проекта TRIPP, будет открыта армяно-турецкая граница, а также восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном и между Арменией и Турцией.

    Никол Пашинян Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: TRIPP Cənubi Qafqazın iqtisadi transformasiyasının təməl daşı olacaq
    Pashinyan: TRIPP will reshape economy in South Caucasus
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