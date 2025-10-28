Mirzoyan və Floyd Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması ilə bağlı yeni imkanları müzakirə ediblər
Region
- 28 oktyabr, 2025
- 16:51
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağası Müqaviləsi Təşkilatının icraçı katibi Robert Floyd Cənubi Qafqazda qurulan sülh və indiki şəraitdə açılan imkanları müzakirə ediblər.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Onlar beynəlxalq proseslər barədə fikir mübadiləsi apararaq, təşkilatın məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün davamlı səylərin vacibliyini qeyd ediblər.
A.Mirzoyan Ermənistanın beynəlxalq təhlükəsizliyin və sabitliyin gücləndirilməsi naminə Müqavilənin məqsədlərinə sadiqliyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
17:10
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
17:09
KTMT-nin döyüş potensialının artırılması planlaşdırılırRegion
17:02
Sabah Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin inzibati binasının rəsmi açılışı olacaqXarici siyasət
17:01
Azərbaycan və Özbəkistan sərhədlərin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəkXarici siyasət
16:59
Ərdoğan: "Altay"la birlikdə tank texnologiyasında yeni dövrün qapısını açmışıqRegion
16:56
Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaqEnergetika
16:55
Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
16:55
Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilibXarici siyasət
16:52