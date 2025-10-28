Мирзоян и Флойд обсудили новые возможности в связи с установлением мира на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и исполнительный секретарь Организации по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний Роберт Флойд обсудили установившийся в Южном Кавказе мир и возможности, открывающиеся в нынешних условиях.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

Они обменялись мнениями по международным процессам, отметив важность непрерывных усилий по всеобщему осуществлению целей Организации.

Мирзоян подчеркнул приверженность Армении целям Договора в пользу укрепления международной безопасности и стабильности.