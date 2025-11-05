İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Mirzoyan: Sülh Bakı və İrəvan arasında münasibətlərdən təzyiq aləti kimi istifadəyə imkan verməyəcək

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:56
    Mirzoyan: Sülh Bakı və İrəvan arasında münasibətlərdən təzyiq aləti kimi istifadəyə imkan verməyəcək
    Ararat Mirzoyan

    Cənubi Qafqazda sülh üçüncü ölkələri Bakı və İrəvan arasında münasibətlərdən təzyiq aləti kimi istifadə imkanından məhrum edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bu gün İrəvanda keçirilən "Orbeli Forumu 2025: sülh və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması" adlı tədbirdə bildirib.

    "Sülh üçüncü ölkələrə münaqişədən təzyiq rıçaqı kimi istifadə etməyə imkan verməyəcək", - nazir vurğulayıb.

    O, həmçinin əlavə edib ki, qarşılıqlı fayda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin uzunmüddətli icrasını təmin edəcək.

    Ararat Mirzoyan İrəvan Azərbaycan Ermənistan
    Мирзоян: Мир в регионе не позволит третьим странам использовать ситуацию как рычаг давления
    Peace between Baku and Yerevan could limit third-party pressure, Mirzoyan says

