Мирзоян: Мир в регионе не позволит третьим странам использовать ситуацию как рычаг давления
В регионе
- 05 ноября, 2025
- 10:48
Мир на Южном Кавказе лишит третьи страны возможности использовать отношения между Баку и Ереваном как инструмент давления.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня на "Форуме Орбели 2025: построение мира и многостороннего сотрудничества" в Ереване.
"Мир (...) не даст третьим странам использовать конфликт в качестве рычага давления", - подчеркнул министр.
Он также добавил, что взаимная выгода обеспечит долгосрочное исполнение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Последние новости
11:29
Выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатовАПК
11:28
Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базуИКТ
11:26
Фото
Президент принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группыВнешняя политика
11:25
Фото
В Баку проходит курс НАТОАрмия
11:19
Гюндюз Исмаилов: "Цвет разнообразия" собрал различные религиозные общины АзербайджанаРелигия
11:09
Фото
В Баку проходит фестиваль "Цвет разнообразия"Религия
11:09
Расширяется охват обязательного страхования от несчастных случаев на производствеМилли Меджлис
11:06
В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 балловДругие страны
11:04