Мирзоян: Мир в регионе не позволит третьим странам использовать ситуацию как рычаг давления

Мир на Южном Кавказе лишит третьи страны возможности использовать отношения между Баку и Ереваном как инструмент давления.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня на "Форуме Орбели 2025: построение мира и многостороннего сотрудничества" в Ереване.

"Мир (...) не даст третьим странам использовать конфликт в качестве рычага давления", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что взаимная выгода обеспечит долгосрочное исполнение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.