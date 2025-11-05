Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Мирзоян: Мир в регионе не позволит третьим странам использовать ситуацию как рычаг давления

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 10:48
    Мир на Южном Кавказе лишит третьи страны возможности использовать отношения между Баку и Ереваном как инструмент давления.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня на "Форуме Орбели 2025: построение мира и многостороннего сотрудничества" в Ереване.

    "Мир (...) не даст третьим странам использовать конфликт в качестве рычага давления", - подчеркнул министр.

    Он также добавил, что взаимная выгода обеспечит долгосрочное исполнение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

    Арарат Мирзоян Азербайджан Армения Южный Кавказ
