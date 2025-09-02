    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Laricani: İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyib

    Region
    • 02 sentyabr, 2025
    • 17:57
    Laricani: İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyib

    İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikası Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X" səhifəsində yazıb.

    O qeyd edib ki, ABŞ ilə danışıqlara gedən yol hələ bağlanmayıb:

    "Ancaq amerikalılar yalnız sözdə danışıqların tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Eyni zamanda masaya oturmurlar və əsassız olaraq İranı günahlandırırlar".

