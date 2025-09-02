Laricani: İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyib
Region
- 02 sentyabr, 2025
- 17:57
İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikası Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X" səhifəsində yazıb.
O qeyd edib ki, ABŞ ilə danışıqlara gedən yol hələ bağlanmayıb:
"Ancaq amerikalılar yalnız sözdə danışıqların tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Eyni zamanda masaya oturmurlar və əsassız olaraq İranı günahlandırırlar".
