    Krımda hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində Şimal donanmasının aviasiya komandanı ölüb

    • 06 aprel, 2026
    Krımda hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində Şimal donanmasının aviasiya komandanı ölüb

    Krımda (Rusiyanın nəzarətində olan Ukrayna ərazi) qəzaya uğrayan "An-26" hərbi-nəqliyyat təyyarəsinin göyərtəsində Rusiyanın Şimal Donanmasının 45-ci Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Ordusunun komandanı Aleksandr Otroşenko olub.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Murmansk vilayətinin qubernatoru Andrey Çibis bildirib.

    İstintaqın məlumatına əsasən, mart ayının 31-də uçuş zamanı "An-26" təyyarəsi Krımın Baxçısaray rayonunun Kuybışevo kəndi ərazisində qəzaya uğrayıb. Təyyarədə 7 ekipaj üzvü və 23 sərnişin olub. Heyətin hamısı həlak olub. Qəzanın ilkin səbəbi texniki nasazlıqdır.

    При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота РФ

