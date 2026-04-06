Krımda hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində Şimal donanmasının aviasiya komandanı ölüb
Region
- 06 aprel, 2026
- 11:33
Krımda (Rusiyanın nəzarətində olan Ukrayna ərazi) qəzaya uğrayan "An-26" hərbi-nəqliyyat təyyarəsinin göyərtəsində Rusiyanın Şimal Donanmasının 45-ci Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Ordusunun komandanı Aleksandr Otroşenko olub.
"Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Murmansk vilayətinin qubernatoru Andrey Çibis bildirib.
İstintaqın məlumatına əsasən, mart ayının 31-də uçuş zamanı "An-26" təyyarəsi Krımın Baxçısaray rayonunun Kuybışevo kəndi ərazisində qəzaya uğrayıb. Təyyarədə 7 ekipaj üzvü və 23 sərnişin olub. Heyətin hamısı həlak olub. Qəzanın ilkin səbəbi texniki nasazlıqdır.
