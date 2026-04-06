При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота РФ
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 11:10
При крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму (территория Украины, контролируемая Россией) был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота РФ Александр Отрощенко.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
По данным следствия, 31 марта при выполнении полета самолет Ан-26 потерпел крушение в районе села Куйбышево Бахчисарайского района Крыма. На борту находились 7 членов экипажа и 23 пассажира. Все они погибли. Как ранее сообщили в Минобороны России, поражающего воздействия на самолет не было. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность.
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22