Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота РФ

    В регионе
    • 06 апреля, 2026
    • 11:10
    При крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму (территория Украины, контролируемая Россией) был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота РФ Александр Отрощенко.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    По данным следствия, 31 марта при выполнении полета самолет Ан-26 потерпел крушение в районе села Куйбышево Бахчисарайского района Крыма. На борту находились 7 членов экипажа и 23 пассажира. Все они погибли. Как ранее сообщили в Минобороны России, поражающего воздействия на самолет не было. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Крым Александр Отрощенко Андрей Чибис
    Krımda hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində Şimal donanmasının aviasiya komandanı ölüb

