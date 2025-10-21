İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Kobaxidze: İrəvanla Bakı arasında sülhün bərqərar olması regional əməkdaşlığa yeni təkan verəcək

    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 21:49
    Kobaxidze: İrəvanla Bakı arasında sülhün bərqərar olması regional əməkdaşlığa yeni təkan verəcək

    Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze Tbilisidə işgüzar səfərdə olan erməni həmkarı Nikol Paşinyanla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tərəflər regional məsələləri, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər.

    "İrəvanla Bakı arasında sülhün bərqərar olması regional əməkdaşlığa və sabitliyə yeni təkan verəcək", - Kobaxidze qeyd edib.

    Görüş zamanı Paşinyan regional kommunikasiyaların, xüsusən də Tramp marşrutunun (TRIPP) reallaşmasına yönəlmiş layihələrin həyata keçirilməsinin təfərrüatlarını açıqlayıb.

    Tərəflər iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə ediblər.

    Gürcüstan Ermənistan
    Кобахидзе: Мир между Ереваном и Баку придаст импульс региональному сотрудничеству

    Son xəbərlər

    22:54

    Avropa İttifaqı Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlıq üçün koordinasiya strukturu yaradacaq

    Region
    22:41

    Biləsuvarda 45 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    22:30

    Paris prokuroru: Luvr muzeyinə 88 milyon avro zərər dəyib

    Digər ölkələr
    22:29

    İngiltərə klubu 1 həftəlik qapıçı transfer edib

    Futbol
    22:28

    Baş nazir Əli Əsədov Tbilisidə səfərdədir

    Xarici siyasət
    22:21

    Nigeriyada yanacaq tankerinin partlaması 30 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    22:10

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Komandamız FIBA Avropa Kubokunda tarixi qələbə qazandı"

    Komanda
    22:02

    Avropa Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    21:57

    Hakan Fidan və İbrahim Kalın HƏMAS Şura Məclisinin sədri ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti