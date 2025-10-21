Kobaxidze: İrəvanla Bakı arasında sülhün bərqərar olması regional əməkdaşlığa yeni təkan verəcək
21 oktyabr, 2025
- 21:49
Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze Tbilisidə işgüzar səfərdə olan erməni həmkarı Nikol Paşinyanla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tərəflər regional məsələləri, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər.
"İrəvanla Bakı arasında sülhün bərqərar olması regional əməkdaşlığa və sabitliyə yeni təkan verəcək", - Kobaxidze qeyd edib.
Görüş zamanı Paşinyan regional kommunikasiyaların, xüsusən də Tramp marşrutunun (TRIPP) reallaşmasına yönəlmiş layihələrin həyata keçirilməsinin təfərrüatlarını açıqlayıb.
Tərəflər iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə ediblər.
