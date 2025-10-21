Кобахидзе: Установление мира между Ереваном и Баку придаст новый импульс региональному сотрудничеству
В регионе
21 октября, 2025
- 21:05
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном, который находится с рабочим визитом в Тбилиси.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.
Стороны обсудили региональные вопросы, в частности Вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном.
"Установление мира между Ереваном и Баку придаст новый импульс региональному сотрудничеству и обеспечению стабильности", - отметил Кобахидзе.
Пашинян в ходе встречи рассказал подробности реализации направленных на разблокирование региональных коммуникаций проектов, в частности "Маршрута Трампа" (TRIPP).
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурной сферах.
