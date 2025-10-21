Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Кобахидзе: Установление мира между Ереваном и Баку придаст новый импульс региональному сотрудничеству

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 21:05
    Кобахидзе: Установление мира между Ереваном и Баку придаст новый импульс региональному сотрудничеству

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном, который находится с рабочим визитом в Тбилиси.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

    Стороны обсудили региональные вопросы, в частности Вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном.

    "Установление мира между Ереваном и Баку придаст новый импульс региональному сотрудничеству и обеспечению стабильности", - отметил Кобахидзе.

    Пашинян в ходе встречи рассказал подробности реализации направленных на разблокирование региональных коммуникаций проектов, в частности "Маршрута Трампа" (TRIPP).

    Стороны также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурной сферах.

