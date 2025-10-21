Кобахидзе: Установление мира между Ереваном и Баку придаст новый импульс региональному сотрудничеству

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном, который находится с рабочим визитом в Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

Стороны обсудили региональные вопросы, в частности Вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном.

"Установление мира между Ереваном и Баку придаст новый импульс региональному сотрудничеству и обеспечению стабильности", - отметил Кобахидзе.

Пашинян в ходе встречи рассказал подробности реализации направленных на разблокирование региональных коммуникаций проектов, в частности "Маршрута Трампа" (TRIPP).

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурной сферах.