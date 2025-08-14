Haqqımızda

KİV: Xamenei nüvə danışıqlarını bərpa etməyə razılıq verib

KİV: Xamenei nüvə danışıqlarını bərpa etməyə razılıq verib İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei Tehrana yeni zərbələrdən yayınmaq üçün nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpasını dəstəkləyir.
Region
14 avqust 2025 20:16
KİV: Xamenei nüvə danışıqlarını bərpa etməyə razılıq verib

İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei Tehrana yeni zərbələrdən yayınmaq üçün nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpasını dəstəkləyir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

“Son söz ali rəhbər Ayətullah Əli Xameneiyə məxsusdur. KİV-dəki mənbələrin məlumatına görə, o və ruhanilər İran İslam Respublikasının “sağ qalması” üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən danışıqları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər”, - agentlik yazıb.

Eyni zamanda, İran Xarici İşlər Nazirliyi nüvə danışıqlarının bərpası ilə bağlı hələlik rəsmi qərarın verilmədiyini bildirib.

Rus versiyası СМИ: Хаменеи согласился на возобновление ядерных переговоров

