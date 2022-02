KİV: Rusiya Ukraynaya qarşı Azərbaycanın hərbi taktikasından istifadə edə bilər

“Sosial şəbəkələrdə Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin sıralarında olan təlim uçuşlarında An-2 biplanları haqqında məlumatlar ortaya çıxdı. Onlar Ukrayna ilə həmsərhəd rayonlardan gəlirlər. Rusiya da Azərbaycanın Qarabağ müharibəsində istifadə etdiyi kimi uzaqdan idarə olunan biplanlardan istifadə etmək istəyir”.

“Report” xəbər verir ki, bunları Polşanın “Defence24” nəşri yazıb.

Nəşr qeyd edib ki, Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrində aktiv istifadə olunmayan 5 000-dən çox An-2 təyyarəsi olub. Onların ortaya çıxması qeyri-nəqliyyat təyyarəsi kimi istifadə planını göstərir. Ən çox ehtimal olunan tezis budur ki, bunlar uzaqdan idarə olunan planerlərdir.

“Defence 24” qeyd edib ki, ikinci Qarabağ müharibəsində An-2 təyyarələri Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın zenit sistemlərini aşkarlamaq və atəş üçün istifadə edilib. Bu taktika onları yalnız köhnə biplanları itirmək bahasına aradan qaldırmağa imkan verib.

Nəşr An-2-lərin dronlara çevrilməsinin sadəliyini və qənaətcilliyini qeyd edib. Nəşr vurğulayıb ki, Azərbaycan oxşar həll yolundan son münaqişədə uğurla istifadə edib.

Qeyd edək ki, Rusiya mətbuatı öz mənbələrinə istinadən Azərbaycanın Qarabağ müharibəsində kamikadze pilotsuz uçuş aparatı kimi modifikasiya edilmiş An-2 təyyarələrindən istifadə etdiyini bildirib.