Kamal Kılıçdaroğluna 11 ay 20 gün həbs cəzası verilib
Region
- 14 aprel, 2026
- 14:31
Türkiyə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) keçmiş sədri Kamal Kılıçdaroğluna 11 ay 20 gün həbs cəzası verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sabah" nəşri məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, CHP-nin sabiq lideri ölkə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətdiyinə görə bu cəzaya məhkum edilib.
Son xəbərlər
