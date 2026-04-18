    İrəvanın poliqonlarından birində partlayış baş verib

    Region
    • 18 aprel, 2026
    • 20:41
    İrəvanın poliqonlarından birində partlayış baş verib

    İrəvanın Nubaraşen poliqonunda partlayış baş verib, ardınca isə yanğın olub.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.

    İlkin məlumata görə, partlayış poliqonun mühafizə postunun yanındakı otaqda baş verib və buna ilkin səbəb kimi, qaz sızması göstərilir.

    "Saat 18:00 radələrində İrəvan bələdiyyəsində qeydiyyatda olan Nubaraşen poliqonunda partlayış və yanğın baş verməsi barədə operativ məlumat daxil olub. Biri son dərəcə ağır vəziyyətdə olan iki yaralı Milli Yanıq Mərkəzinə və İrəvan xəstəxanalarından birinə çatdırılıb", - bəyanatda bildirilir.

    Qeyd olunur ki, zərərçəkənlər poliqonun direktoru 36 yaşlı Sarkis Xaçatryan və 54 yaşlı əməkdaş Edik Misakyandır.

    Partlayış Qaz sızması Ermənistan İrəvan
    На полигоне в Ереване произошел взрыв, двое тяжело ранены

