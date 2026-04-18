    İran və Ermənistanın XİN başçılarının müavinləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    • 18 aprel, 2026
    • 20:25
    İran və Ermənistanın XİN başçılarının müavinləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    İran xarici işlər nazirinin müavini Səid Xətibzadə erməni həmkarı Vahan Kostanyan ilə görüşüb və regiondakı son proseslər barədə məsləhətləşmə aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

    "Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində baş tutan görüşdə ikitərəfli gündəlikdə olan cari məsələlər ətrafında danışıqlar aparılıb, regional proseslər, eləcə də sülh və sabitliyin gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən səylər müzakirə edilib", - məlumatda bildirilib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazında gərginlik Ermənistan-İran Səid Xətibzadə Vahan Kostanyan
    Заместители глав МИД Ирана и Армении обсудили вопросы региональной повестки
    Iran, Armenia discuss regional issues at Antalya forum

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti