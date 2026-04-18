Заместители глав МИД Ирана и Армении обсудили вопросы региональной повестки

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде встретился с армянским коллегой Вааном Костаняном и провел консультации по последним процессам в регионе.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках Анталийского дипломатического форума. В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы двусторонней повестки, региональные процессы, а также усилия, предпринимаемые в целях укрепления мира и стабильности.