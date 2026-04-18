Заместители глав МИД Ирана и Армении обсудили вопросы региональной повестки
- 18 апреля, 2026
- 20:43
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде встретился с армянским коллегой Вааном Костаняном и провел консультации по последним процессам в регионе.
Как сообщает Report, об этом пишут иранские СМИ.
Отмечается, что встреча состоялась в рамках Анталийского дипломатического форума. В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы двусторонней повестки, региональные процессы, а также усилия, предпринимаемые в целях укрепления мира и стабильности.
Последние новости
21:17
Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годыВнешняя политика
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетикеВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58