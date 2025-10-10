İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    İbrahim Kalın: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırıq

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 21:35
    İbrahim Kalın: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırıq

    Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırıq.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi İbrahim Kalın "Beynəlxalq Kəşfiyyat Araşdırmaları Konqresi"nin açılışında deyib.

    O bildirib ki, Türkiyə ən qaynar münaqişə bölgələrindən biri olan Rusiya-Ukrayna müharibəsində kritik rol oynayır: "Türkiyə olaraq bu müharibəni sona çatdırmaq üçün bütün tərəflərlə eyni vaxtda danışan və danışmağa davam edən bir ölkəyik. Bildiyiniz kimi, dövlət başçımızın Rusiya, Ukrayna Prezidenti və digər dövlətlərlə öz liderlik diplomatiyası ilə gərgin diplomatik fəaliyyəti nəticəsində son üç ayda İstanbulda üç görüş keçirilib. Uzun müddətdən sonra ilk dəfə olaraq Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri birbaşa danışıqlar aparmaq imkanı əldə etdilər. Türkiyə olaraq bu səylərə ev sahibliyi, vasitəçilik etməyə və yardımçı rol oynamağa davam edəcəyik. Biz inanırıq və inanmaq istəyirik ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi danışıqlar, dialoq və sülh yolu ilə həll oluna bilər".

    Rusiya Ukrayna SÜLH müharibə İbrahim Kalın

    Son xəbərlər

    22:15

    İbrahim Kalın: Azərbaycandan dünya bazarlarına açılan enerji xətləri qlobal enerjinin sabitliyində mühüm rol oynayır

    Region
    21:49

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi Çexiyaya məğlub olub

    Futbol
    21:40

    Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın olub, bir uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Region
    21:38

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Abşeron Lions" "Gəncə"ni məğlub edib

    Komanda
    21:35

    İbrahim Kalın: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırıq

    Region
    21:25

    DÇ-2026: Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    21:17

    Rəşad Nəbiyev Aİ-nin komissarı ilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    21:07
    Video

    Prezident İlham Əliyev Tacikistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşıb

    Xarici siyasət
    21:05

    Hakan Fidan: TDT-nin institusionallaşması böyük ölçüdə başa çatıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti