Ərdoğan və Putin Ukrayna məsələsini müzakirə ediblər

Ərdoğan və Putin Ukrayna məsələsini müzakirə ediblər Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.
Region
20 avqust 2025 14:48
Ərdoğan və Putin Ukrayna məsələsini müzakirə ediblər

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, liderlər Ukraynadakı son vəziyyəti müzakirə ediblər. Türkiyə Prezidenti Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundunun keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Telefon danışığı zamanı Suriyadakı son proseslər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Ərdoğan Suriyada sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsas hədəf olduğunu diqqətə çatdırıb.

İki ölkə başçısı həmçinin Türkiyə və Rusiya münasibətlərini, eləcə də regional, qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

Rus versiyası Путин и Эрдоган обсудили встречу в Анкоридже и войну в Украине

