Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşük
Region
- 03 mart, 2026
- 15:31
Regiondakı gərginlik gündən-günə böyüməkdədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.
"Türkiyə olaraq, barış və sülh yönəlik çalışmalarımızı davam etdiririk. Ölkəmizi və millətimizi bu təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün lazımi bütün tədbirləri görmüşük. Bizim siyasətimiz sülhə yönəlikdir və biz münaqişələrin diplomatik masada həll edilməsinin tərəfdarıyıq, Türkiyə olaraq buna çalışırıq", - Ərdoğan əlavə edib.
Türkiyə lideri onu da vurğulayıb ki, regionun bu çaxnaşmadan qurtulması üçün bütün imkanlarını səfərbər ediblər.
Son xəbərlər
15:40
İngiltərə klubu Uelbeklə müqavilə müddətini daha bir il uzatmağa qərar veribFutbol
15:39
"Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"Energetika
15:36
"TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıbEnergetika
15:36
ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölübRegion
15:35
Lidiya Salahova: "AGSC 5 il ərzində Avropanın spot bazarında təqribən 7 milyard kubmetr qaz satıb"Energetika
15:31
Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşükRegion
15:20
Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHIDaxili siyasət
15:20
WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilibİnfrastruktur
15:18