    Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşük

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 15:31
    Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşük

    Regiondakı gərginlik gündən-günə böyüməkdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

    "Türkiyə olaraq, barış və sülh yönəlik çalışmalarımızı davam etdiririk. Ölkəmizi və millətimizi bu təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün lazımi bütün tədbirləri görmüşük. Bizim siyasətimiz sülhə yönəlikdir və biz münaqişələrin diplomatik masada həll edilməsinin tərəfdarıyıq, Türkiyə olaraq buna çalışırıq", - Ərdoğan əlavə edib.

    Türkiyə lideri onu da vurğulayıb ki, regionun bu çaxnaşmadan qurtulması üçün bütün imkanlarını səfərbər ediblər.

