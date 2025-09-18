Bu il Türkiyəyə qanunsuz yolla keçməyə çalışan 6 mindən çox şəxs saxlanılıb
Region
- 18 sentyabr, 2025
- 13:39
Bu il ərzində Türkiyəyə qanunsuz yollarla keçməyə çalışan 6 min 677 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zeki Aktürk həftəlik brifinqdə deyib.
O, həmçinin qeyd edib ki, son bir həftədə 8-i terror təşkilatının üzvü olmaqla 540 nəfər yaxalanıb. 1 PKK üzvü isə təslim olub.
