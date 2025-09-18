İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Bu il Türkiyəyə qanunsuz yolla keçməyə çalışan 6 mindən çox şəxs saxlanılıb

    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 13:39
    Bu il Türkiyəyə qanunsuz yolla keçməyə çalışan 6 mindən çox şəxs saxlanılıb

    Bu il ərzində Türkiyəyə qanunsuz yollarla keçməyə çalışan 6 min 677 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zeki Aktürk həftəlik brifinqdə deyib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, son bir həftədə 8-i terror təşkilatının üzvü olmaqla 540 nəfər yaxalanıb. 1 PKK üzvü isə təslim olub.

    PKK Türkiyə Müdafiə Nazirliyi terror

    Son xəbərlər

    13:54

    KİV: Suriya bu ilin sonunadək İsraillə təhlükəsizlik sahəsində sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    13:53
    Foto

    Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:50

    Azərbaycanda ətin bahalaşması davam edəcəkmi?

    ASK
    13:50

    Azərbaycan şahmatçıları Qazaxıstanda dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    13:44

    Oskar Piastri: "Azərbaycandakı yarışın fərqli olacağına dair heç bir işarə yoxdur"

    Formula 1
    13:41

    Şuşa artıq Türk dünyasının ortaq diplomatik və mənəvi mərkəzi kimi qəbul edilib - RƏY

    Daxili siyasət
    13:41

    Baş nazir: Ermənistan hökumətində istefalar gözlənilmir

    Region
    13:39

    Bu il Türkiyəyə qanunsuz yolla keçməyə çalışan 6 mindən çox şəxs saxlanılıb

    Region
    13:36

    "Qaçqınkom" yanında İctimai Şuraya seçkilər keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti