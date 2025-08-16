Haqqımızda

Belarus ilin sonuna qədər dörd "Su-30SM2" qırıcısı alacaq

Belarus ilin sonuna qədər dörd “Su-30SM2” qırıcısı alacaq Belarus Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) parkına ilin sonuna qədər dörd “Su-30SM2” təyyarəsi əlavə ediləcək.
16 avqust 2025
Belarus ilin sonuna qədər dörd “Su-30SM2” qırıcısı alacaq

Belarus Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) parkına ilin sonuna qədər dörd “Su-30SM2” təyyarəsi əlavə ediləcək.

“Report” Belarus KİV-inə istinadən xəbər verir ki, ölkənin Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-mayor Andrey Lukyanoviç HHQ Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbirdə bildirib.

"Bizim parkımız daim yenilənir. Cəmi iki gün əvvəl ən yeni “Su-30SM2” təyyarələrinin növbəti partiyasını, eləcə də 12 ən yeni təyyarə, “Mi-35M” helikopterləri aldıq. Bu il də yeni aviasiya texnikasının daxil olmasını planlaşdırırıq. Bu daha dörd “Su-30SM2” təyyarəsidir", - o qeyd edib.

