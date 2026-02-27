Xanabad sakini: Burada yaradılan şərait təsəvvür etdiyimizdən daha yüksək səviyyədədir
Qarabağ
- 27 fevral, 2026
- 16:34
Kənddə yaradılan şərait sakinlərin təsəvvür etdiyindən daha yüksək səviyyədədir.
Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Xanabad kənd sakini Eldar Rüstəmov deyib.
O, kənd sakinlərinin uzun illər yurd həsrəti ilə yaşadıqlarını vurğulayıb:
"1991-ci ildə kəndimiz işğal edildi. Bu vaxta qədər müxtəlif yerlərdə yaşadıq. Dövlət tərəfindən bizə hər bir şərait yaradılsa da, hər zaman doğma yurdun həsrətini çəkdik. Şükür, artıq yurdumuza qayıtdıq. Burada yaradılan şərait təsəvvür etdiyimizdən daha yüksək səviyyədədir".
Son xəbərlər
17:15
UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olubFutbol
17:12
Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaqDaxili siyasət
17:12
Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcəkDaxili siyasət
17:11
Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənibFutbol
17:09
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunubDaxili siyasət
17:07
Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"Turizm
17:07
İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıbDaxili siyasət
17:05
"Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdırFutbol
17:02