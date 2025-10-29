İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:47
    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Şəhid Rəfael Abbasov Birinci Qarabağ müharibəsində könüllü iştirak edib.

    Bu sözləri "Report"a açıqlmasında Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəfael Abbasovun bacısı Könül Turan deyib.

    O bildirib ki, 33 ildən sonra qardaşının nəşinin tapılması onların gözünü yoldan yığıb:

    "Uzun zamandır ki, gözümüz yolda idi. İnşallah bütün itkinlər tapılar. Qardaşım şəhid olanda 18 yaşım var idi. Onunla gözəl xatirələrimiz var. Rəfael heç nədən qorxmaz, cəsur oğlan idi. Əfqanıstandan gələndən sonra könüllü olaraq müharibəyə getdi. İndi sevinirik ki, ən azından ziyarət etməyə bir məzarı var".

    şəhid Birinci Qarabağ müharibəsi

    Son xəbərlər

    12:57

    Arutyunyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edir

    Region
    12:57

    Azərbaycanda yerli investorun istehsal etdiyi "yaşıl enerji" özəl şirkətlər üçün əlçatan olacaq

    Energetika
    12:56

    Ağdərədə istismar müddəti bitmiş və yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    12:52

    Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıram

    Daxili siyasət
    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti