Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib
Qarabağ
- 29 oktyabr, 2025
- 12:47
Şəhid Rəfael Abbasov Birinci Qarabağ müharibəsində könüllü iştirak edib.
Bu sözləri "Report"a açıqlmasında Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəfael Abbasovun bacısı Könül Turan deyib.
O bildirib ki, 33 ildən sonra qardaşının nəşinin tapılması onların gözünü yoldan yığıb:
"Uzun zamandır ki, gözümüz yolda idi. İnşallah bütün itkinlər tapılar. Qardaşım şəhid olanda 18 yaşım var idi. Onunla gözəl xatirələrimiz var. Rəfael heç nədən qorxmaz, cəsur oğlan idi. Əfqanıstandan gələndən sonra könüllü olaraq müharibəyə getdi. İndi sevinirik ki, ən azından ziyarət etməyə bir məzarı var".
