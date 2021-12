Azərbaycanın məşhur şairi və naşiri Mir Möhsün Nəvvabın Şuşanın Cıdır düzündə yerləşən və işğal dövründə ermənilər tərəfindən dağıdılan məzar daşı bərpa olunub.

“Report” xəbər verir ki, bunu Milli Məclisdə Xankəndini təmsil edən deputat Tural Gəncəliyev tviter səhifəsində yazıb.

“Şuşanın Cıdır düzündə Azərbaycanın məşhur naşiri və şairi Mir Möhsün Nəvvabın məzar daşın mədəniyyətsizlər dağıdıblar. Müharibəni hətta ölüllərə qarşı da aparıblar”, - o bildirib.