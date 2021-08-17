30 nəfər Cəbrayılın və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında" sərəncamla 30 nəfər Cəbrayılın (12 nəfər) və Zəngilanın (18 nəfər) azad olunmasına görə medalı ilə təltif ediliblər.
"Report" həmin şəxslərin siyahısını təqdim edir:
“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə
Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik
Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik
Babayev Azər Fərhad oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı
Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərov Natiq Famiq oğlu – ehtiyatda olan ədliyyə mayoru
Tağıyev Fazil Sülhi oğlu – mayor
Zülfüqarov Cəfər Əli oğlu – ədliyyə mayoru
Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan
Eynəliyev Tural İslam oğlu – ədliyyə kapitanı
Məmmədzadə Cavid Nəsir oğlu – ədliyyə kapitanı
Əliyev Nail Əli Əskər oğlu – gizir
“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı ilə
Behbudov Allahverdi Şahlar oğlu – polkovnik
Mustafayev Elman Tapdıq oğlu – polkovnik
Nəzərov Təyyar Şahmurad oğlu – polkovnik
Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik
Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik
Abbasov Aftandil Qabil oğlu – polkovnik-leytenant
Babayev Azər Fərhad oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı
Bayramov Nəsimi Nəbi oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant
Səidov Ceyhun Ağali oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərov Natiq Famiq oğlu – ehtiyatda olan ədliyyə mayoru
Tağıyev Fazil Sülhi oğlu – mayor
Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan
Məmmədzadə Cavid Nəsir oğlu – ədliyyə kapitanı
Kərimli Bəxtiyar Ağa oğlu – tibb xidməti leytenantı
Vəliyev Mehman Bəxtiyar oğlu – baş miçman
Əliyev Nail Əli Əskər oğlu – gizir
Kamilov Elxan Etibar oğlu – miçman.