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30 nəfər Cəbrayılın və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib

30 nəfər Cəbrayılın və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Qarabağ
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17 Avqust , 2021 17:57
30 nəfər Cəbrayılın və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib
İlham Əliyev

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında" sərəncamla 30 nəfər Cəbrayılın (12 nəfər) və Zəngilanın (18 nəfər) azad olunmasına görə medalı ilə təltif ediliblər.

"Report" həmin şəxslərin siyahısını təqdim edir:

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə

Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik

Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik

Babayev Azər Fərhad oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı

Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov Natiq Famiq oğlu – ehtiyatda olan ədliyyə mayoru

Tağıyev Fazil Sülhi oğlu – mayor

Zülfüqarov Cəfər Əli oğlu – ədliyyə mayoru

Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan

Eynəliyev Tural İslam oğlu – ədliyyə kapitanı

Məmmədzadə Cavid Nəsir oğlu – ədliyyə kapitanı

Əliyev Nail Əli Əskər oğlu – gizir

“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı ilə

Behbudov Allahverdi Şahlar oğlu – polkovnik

Mustafayev Elman Tapdıq oğlu – polkovnik

Nəzərov Təyyar Şahmurad oğlu – polkovnik

Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik

Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik

Abbasov Aftandil Qabil oğlu – polkovnik-leytenant

Babayev Azər Fərhad oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı

Bayramov Nəsimi Nəbi oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant

Səidov Ceyhun Ağali oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov Natiq Famiq oğlu – ehtiyatda olan ədliyyə mayoru

Tağıyev Fazil Sülhi oğlu – mayor

Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan

Məmmədzadə Cavid Nəsir oğlu – ədliyyə kapitanı

Kərimli Bəxtiyar Ağa oğlu – tibb xidməti leytenantı

Vəliyev Mehman Bəxtiyar oğlu – baş miçman

Əliyev Nail Əli Əskər oğlu – gizir

Kamilov Elxan Etibar oğlu – miçman.

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