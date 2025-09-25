Pakistanlı spiker Milli Məclisdə Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyinə həsr edilən konfransa dəvət edilib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Milli Məclis
    • 25 sentyabr, 2025
    • 17:20
    Pakistan Senatının sədri Yusuf Reza Gilani Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanı bu ilin noyabrın 10-12-də İslamabadda keçiriləcək Parlamentlərarası Spikerlərin Konfransında iştirak etmək üçün öz ölkəsinə dəvət edib.

    "Report"un Pakistan mediasına istinadən məlumatına görə, tərəflər telefon danışığı aparıb və parlamentlər xətti ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblər.

    Senatın sədri Qafarovanın Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin sədri kimi dinamik liderliyin yüksək qiymətləndirib.

    Senatın sədri həmçinin spikerin oktyabrın 12-13-də İslamabadda Pakistan Milli Assambleyasının təşkil etdiyi Üçtərəfli Spikerlər Konfransında iştirak edəcəyinə ümid etdiyini bildirdi.

    Öz növbəsində, spiker Sahibə Qafarova Pakistan Senatının sədrini Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyinə həsr olunmuş 29 oktyabr tarixində Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Parlament Konfransında iştirak etməyə dəvət edib.

    O, Pakistanın iştirakının bu tarixi hadisəyə mühüm töhfə verəcəyinə, həmçinin iki ölkə arasında möhkəm dostluq və parlament əməkdaşlığı əlaqələrinin daha da güclənməsinə kömək edəcəyinə əminliyini ifadə etdi.

    Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Parlament Konfransının konstitusiya inkişafı, parlament demokratiyası və parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarını müzakirə etmək üçün dünya ölkələrindən parlamentariləri və yüksək vəzifəli şəxsləri bir araya gətirməsi gözlənilir.

