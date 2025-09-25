Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеров

Председатель сената Пакистана Юсуф Реза Гилани пригласил председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову на Межпарламентскую конференцию спикеров, которая пройдет в Исламабаде 10-12 ноября 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, стороны провели телефонный разговор и обсудили развитие двухсторонних отношений по линии парламентов.

Председатель Сената высоко оценил динамичное руководство спикера Гафаровой на посту председателя Парламентской сети Движения неприсоединения.

Он выразил надежду, что С.Гафарова примет участие на Трехсторонней конференции спикеров, которую организует Национальная ассамблея Пакистана 12-13 октября в Исламабаде.

В свою очередь Сахиба Гафарова пригласила председателя Сената Пакистана принять участие в Международной парламентской конференции в Баку 29 октября, приуроченной к 30-летию Конституции Азербайджана.

Она выразила уверенность, что участие Пакистана станет важным шагом в укреплении прочных уз дружбы и парламентского сотрудничества между двумя странами.

Ожидается, что Международная парламентская конференция в Баку соберет парламентариев и высокопоставленных лиц со всего мира для обсуждения вопросов конституционного развития, парламентской демократии и путей расширения межпарламентского сотрудничества.