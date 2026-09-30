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    Milli Məclis dövlət qulluqçularının pedaqoji fəaliyyəti haqqında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:50
    Milli Məclis dövlət qulluqçularının pedaqoji fəaliyyəti haqqında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis dövlət qulluqçularının pedaqoji fəaliyyəti haqqında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dəyişikliyi nəzərdə tutan və yeni hazırlanmış Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin layihəsi parlamentin payız sessiyasının bugünkü - ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Layihəyə əsasən, dövlət qulluqçusunun əlavə ödənişli (əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada qulluq keçdiyi dövlət orqanında müvəqqəti əvəz etmə və boş vəzifə üzrə qulluq funksiyasının icrası halları istisna olmaqla), o cümlədən heç bir seçkili və ya təyinatlı vəzifə tutmağa və qulluq keçdiyi dövlət orqanı rəhbərinin yazılı razılığı ilə elmi və pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, qulluq müddətində heç bir sahibkarlıq, kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmağa ixtiyarı olmayacaq.

    Qüvvədə olan "Dövlət qulluğu haqqında" qanuna görə isə dövlət qulluqçusunun əlavə ödənişli (əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada müvəqqəti əvəz edilməsi halları istisna olmaqla), heç bir seçkili və ya təyinatlı vəzifə tutmağa, elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, qulluq keçdiyi dövlət orqanı rəhbərinin icazəsi olmadan pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa ixtiyarı yoxdur.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq ilk oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis
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