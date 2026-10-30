İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda gömrük işçilərinin vəzifə dəyişikliyi prosedurları yenilənir

    Milli Məclis
    • 30 oktyabr, 2026
    • 15:00
    Azərbaycanda gömrük işçilərinin vəzifə dəyişikliyi prosedurları yenilənir

    Azərbaycanda gömrük qurumlarının vəzifəli şəxslərinin digər vəzifələrə təyin edilməsi ilə əlaqədar hazırkı qaydalara dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə"yə düzəlişlər edilməsinə dair qanun layihəsi müzakirə olunub.

    Sənədə uyğun olaraq, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin başqa işə keçirilməsinə yalnız onların öz razılığı əsasında icazə verilir.

    Bundan əlavə, gömrük qurumlarının vəzifəli şəxsləri yuxarı vəzifəyə irəli çəkildikdə, ailə şəraitinə, tibb komissiyasının rəyinə əsasən sağlamlıq vəziyyətinə, yaş həddinə görə, rotasiya prinsipi ilə, Azərbaycanda gömrük işini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanının göndərişi əsasında əyani təhsil müəssisələrinin əyani təhsil formasına qəbul edilmələri ilə əlaqədar vəzifədən azad olunduqdan sonra təhsillərini başa çatdırdıqda, ştatların ixtisar olunması nəticəsində bərabər vəzifəyə keçirilmələri mümkün olmadıqda, attestasiya nəticələrinə görə tutduqları vəzifəyə uyğun gəlmədikləri aşkar edildikdə və intizam cəzası qaydasında başqa işə keçirilirlər.

    Qanun layihəsinə müvafiq olaraq, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin rotasiyasının aparılması qaydası Azərbaycanda gömrük işini icra edən icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təyin olunur.

    Bildirilib ki, sənəd gömrük orqanlarında kadr heyətinin xidmət üzrə digər vəzifələrə keçirilməsinin hüquqi əsaslarını dəqiqləşdirməyi və rotasiya institutunun tətbiqi üçün lazımi normativ hüquqi bazanı formalaşdırmağı hədəfləyir. Bu dəyişikliklər gömrük sistemində peşəkar idarəetmənin gücləndirilməsinə, xidməti intizamın möhkəmləndirilməsinə, institusional çevikliyin artırılmasına və korrupsiya risklərinin öncədən qarşısının alınmasına yönəlib.

    Rotasiya dövlət idarəçiliyində əməkdaşların bilik və bacarıqlarından daha səmərəli şəkildə yararlanmağa, müxtəlif struktur və ərazi bölmələri arasında təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsinə, peşəkar səriştələrin inkişaf etdirilməsinə və idarəetmə təcrübəsinin standartlaşdırılmasına xidmət edən kadr idarəçiliyi alətidir. Bu yanaşma beynəlxalq gömrük idarəetmə praktikasına, o cümlədən Ümumdünya Gömrük Təşkilatının insan resurslarının idarə olunması sahəsindəki prinsiplərinə uyğun gəlir. Gömrük orqanlarının çoxistiqamətli funksiyaları və ərazi strukturlarının fərqli iş mühiti rotasiyanın tətbiqini kadr potensialının gücləndirilməsi baxımından əsaslı edir.

    Gömrük orqanları dövlət qulluğunun xüsusi növü çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyindən bu siyasətin həmin sahədə reallaşdırılması gömrük xidmətinin xüsusiyyətlərinə – vəzifələr, xüsusi rütbələr, xidmətin fasiləsizliyi, sərhəd-keçid və gömrük nəzarəti rejimi kimi amillərə uyğun ayrıca hüquqi tənzimləmə tələb edir. Layihə məhz ümumdövlət islahat prosesinin bu sektordakı məntiqi və ardıcıl davamını təşkil edir.

    Rotasiya xidməti zərurətlərdən, vəzifələrin xüsusiyyətlərindən və əməkdaşların peşəkar keyfiyyətlərindən çıxış edilərək vəzifəli şəxsin bir vəzifədən digərinə planlı və hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış qaydada keçirilməsidir.

    Gömrük orqanlarında rotasiya mexanizminin yaradılmasının əsas məqsədi müxtəlif struktur və ərazi vahidlərində toplanmış bilik və təcrübənin qarşılıqlı ötürülməsi, idarəetmə standartlarının unifikasiyası, yeni peşəkar səriştələrin qazanılması və müəyyən vəzifələrdə uzunmüddətli sabitliyin yaratdığı mənfi nəticələrin aradan qaldırılmasıdır.

    Layihə vasitəsilə "Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə"nin 52-ci və 53-cü maddələri qarşılıqlı əlaqədə yeni redaksiyada təqdim olunur, başqa vəzifəyə keçirilmənin əsasları sistemli şəkildə müəyyən edilir və rotasiya müstəqil hüquqi əsas kimi təsbit olunur. Yuxarı vəzifəyə, eləcə də ailə şəraitinə görə keçirilmə zamanı vəzifəli şəxsin razılığının alınması tələbi qorunub saxlanılır, digər hallarda isə yerdəyişmə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müvafiq əsaslara uyğun həyata keçirilir.

    Təklif olunan 53-1-ci maddə rotasiyanın keçirilməsi qaydasının gömrük işini tənzimləyən icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bununla ümumi dövlət qulluğunda formalaşmış əsas prinsiplər rəhbər tutulmaqla, gömrük xidmətinin xüsusi rütbə, ixtisaslaşma, ərazi və xidmətin fasiləsizliyi kimi özünəməxsus cəhətlərinə uyğun ayrıca qaydanın hazırlanması üçün hüquqi əsas yaradılır. Bu qayda rotasiyanın vahid meyarlar əsasında, planlı və ardıcıl qaydada icra olunmasını təmin etmək məqsədi daşıyacaq.

    Nəticə etibarilə, layihənin qəbul edilməsi Azərbaycan Prezidentinin dövlət qulluğunun inkişafı sahəsində təyin etdiyi strateji məqsədlərin gömrük orqanlarında gerçəkləşdirilməsinə, kadrlar arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişlənməsinə, peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə və xidmətin təşkilinin təkmilləşdirilməsinə hüquqi zəmin yaradacaq.

    Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:28
    Dünya çempionatı: Djioyev finalda, Meşvildişvili bürünc medal uğrunda yarışacaq - Yenilənib-2
    Fərdi
    16:15
    Tokayev TDT dövlətlərini Azərbaycan-Qazaxıstan fiber-optik xəttinə qoşulmağa dəvət edib
    İnfrastruktur
    16:12
    Azərbaycanda 8 ayda elektron satınalmaların dəyəri 2,7 milyard manat olub
    Biznes
    16:12
    İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərini təltif edib - Siyahı
    Daxili siyasət
    16:11
    Ceyhun Bayramov: Türk dövlətləri imkanlarını həm tranzit, həm də qarşılıqlı ticarətin inkişafı üçün istifadə etməlidir
    Xarici siyasət
    16:09
    "Azər Türk Bank" "atb360" tətbiqini yenilədi: Ailə bankçılığı və yeni rəqəmsal imkanlar
    Maliyyə
    16:09
    Şavkat Mirziyoyev TDT çərçivəsində 100 strateji layihənin həyata keçirilməsini təklif edib
    Region
    16:09
    Almatıda kütləvi zəhərlənmədən sonra internat məktəbi 60 gün müddətinə bağlanıb
    Region
    16:06
    Foto
    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti