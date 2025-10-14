İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşündə İslamabad Bəyannaməsi qəbul olunub

    Milli Məclis
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:26
    Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşündə İslamabad Bəyannaməsi qəbul olunub

    Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşü İslamabad Bəyannaməsinin qəbul olunması ilə başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova yekun çıxışında sənədin üç ölkə arasındakı qardaşlıq əlaqələrinin bütün aspektlərini əhatə etdiyini, parlamentlərin birgə fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğuladığını, o cümlədən əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yeni imkanları təsbit etdiyini söyləyib.

    Onun sözlərinə görə, İslamabad Bəyannaməsi regional və qlobal proseslərə münasibətdə də ortaq baxışları əks etdirir:

    "Üç ölkənin parlamentləri arasındakı bu səmərəli əməkdaşlıq formatı birgə səylərlə bundan sonra da uğurla davam edəcək. Bu əməkdaşlıq xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdırır, ölkələrimizin maraqlarına xidmət edir, onlar arasındakı dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin, birlik və həmrəyliyin daha da güclənməsinə töhfə verir".

    Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuş da üç ölkə və xalq arasında əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi üçün parlament diplomatiyasının imkanlarından istifadə edilməsinin vacibliyini qeyd edib. O, Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşünün uğurla nəticələndiyini qeyd edərək bunun gələcək əməkdaşlıq üçün çox faydalı olduğunu söyləyib.

    Pakistan Milli Assambleyasının sədri Sərdar Ayaz Sadiq isə tədbirin üç qardaş ölkə arasında bir sıra aktual məsələlərin ətraflı müzakirəsi baxımından yaxşı imkanlar yaratdığını bildirib. O, bu platformanın əhəmiyyətini, üç dost və qardaş ölkə parlamentləri arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib.

    Azərbaycan Türkiyə Pakistan Parlament
    Сахиба Гафарова: Исламабадская декларация отражает общее видение глобальных процессов

    Son xəbərlər

    12:10

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    12:09

    Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılır

    Sosial müdafiə
    12:08

    Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:07

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 % artıb

    Maliyyə
    12:07

    Tramp "Time"in üz qabığındakı fotosunu bəyənməyib

    Maraqlı
    12:04

    Nazir: "Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var"

    Biznes
    12:02

    Fərhad Aşurbəyli: "Qarabağ Kuboku üzrə Milli Mətbəx Çempionatına gələcəkdə digər ölkələr də qoşula biləcək"

    Biznes
    11:55

    Pərviz Şahbazov: "2027-ci ilə qədər BTC ilə Qazaxıstan neftinin tranzit həcmi 7 milyon tona qədər artırıla bilər"

    Energetika
    11:50

    İrəvanda Mirzoyanla ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri arasında görüş keçirilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti