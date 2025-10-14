Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Сахиба Гафарова: Исламабадская декларация отражает общее видение глобальных процессов

    Милли Меджлис
    • 14 октября, 2025
    • 11:34
    Сахиба Гафарова: Исламабадская декларация отражает общее видение глобальных процессов

    Третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции завершилась принятием Исламабадской декларации.

    Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем заключительном выступлении отметила, что декларация охватывает все аспекты братских отношений между тремя странами, подчеркивает важность совместной деятельности парламентов и закрепляет новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. По ее словам, документ также отражает общие взгляды сторон на региональные и глобальные процессы.

    Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в своем выступлении также отметил важность использования возможностей парламентской дипломатии для дальнейшего углубления отношений между тремя странами и народами. Он подчеркнул, что результаты трехсторонней встречи стали весьма полезными для будущего сотрудничества.

    В свою очередь, председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик отметил, что мероприятие создало хорошие возможности для всестороннего обсуждения ряда актуальных вопросов между тремя братскими странами. Он подчеркнул значимость данной платформы и ее важную роль в дальнейшем расширении связей между парламентами.

