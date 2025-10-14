Сахиба Гафарова: Исламабадская декларация отражает общее видение глобальных процессов

Третья трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции завершилась принятием Исламабадской декларации.

Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем заключительном выступлении отметила, что декларация охватывает все аспекты братских отношений между тремя странами, подчеркивает важность совместной деятельности парламентов и закрепляет новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. По ее словам, документ также отражает общие взгляды сторон на региональные и глобальные процессы.

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в своем выступлении также отметил важность использования возможностей парламентской дипломатии для дальнейшего углубления отношений между тремя странами и народами. Он подчеркнул, что результаты трехсторонней встречи стали весьма полезными для будущего сотрудничества.

В свою очередь, председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик отметил, что мероприятие создало хорошие возможности для всестороннего обсуждения ряда актуальных вопросов между тремя братскими странами. Он подчеркнул значимость данной платформы и ее важную роль в дальнейшем расширении связей между парламентами.