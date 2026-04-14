    Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu Mədəniyyət Nazirliyinin "Fəxri diplomu" ilə təltif olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 aprel, 2026
    • 15:27
    Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu Mədəniyyət Nazirliyinin Fəxri diplomu ilə təltif olunub

    Teatr, kino və televiziya rejissoru, Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu 80 illiyi münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyinin "Fəxri diplomu" ilə təltif olunub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli yubilyar rejissora Mədəniyyət Nazirliyinin "Fəxri diplom"unu təqdim edib.

    Bildirib ki, Xalq artisti uzunillik səmərəli fəaliyyəti ilə mədəniyyətin inkişafına mühüm töhfələr verib, onun lentə aldığı sənədli filmlər isə Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni yaddaşının zənginləşməsinə xidmət edir.

    Görüşdə iştirak edən Xalq artistləri - Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Hacı İsmayılov, aktyorlar İlham Namiq Kamal, Məbud Məhərrəmov, Əməkdar incəsənət xadimləri -Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev və kinoşünas Ayaz Salayev Ramiz Həsənoğlunun sənət yolundan söz açıblar.

