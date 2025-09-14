İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Türkiyəli nazir müavini: "Kültür yolu" festivalı çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcəyik

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 sentyabr, 2025
    • 10:47
    Türkiyəli nazir müavini: Kültür yolu festivalı çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcəyik

    Türkiyə "Kültür yolu" festivalı çərçivəsində də Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcək.

    Bunu "Report"un yerli bürosuna Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Nadir Alparslan bildirib.

    O, deyib ki, Türkiyə hər sahədə olduğu kimi, mədəniyyət və turizm sahəsində də Azərbaycanla birgə xeyli layihələrdə birgə addımlar atır.

    Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2021-ci ildən təşkil etdiyi "Kültür yolu" festivalının artıq 2023-cü ilin dekabrından Avropa Festivallar Assosiasiyasının (EFA) üzvü olaraq beynəlxalq arenaya çıxdığını vurğulayan nazir müavini hər il ölkənin 5 şəhərini əlavə etməklə bu layihənin daha da böyük miqyas aldığını bildirib: "Bu il festival ölkəmizin 20 şəhərində ardıcıl təşkil edilir. Hazırda festivala başda Azərbaycan da daxil olmaqla, türk dünyasını cəlb etmək kimi müzakirələr aparılır.

    "Kültür yolu" festivalı mədəniyyət, incəsənət və əyləncənin zirvəyə çatdığı layihə olaraq nəinki türk dünyasını, bütün dünya mədəniyyətlərini özündə əks etdirməklə beynəlxalq miqyas almağa doğru irəliləyir".

    Qeyd edək ki, hazırda festival Türkiyənin Qaziantep şəhərində keçirilir.

    "Kültür yolu" festivalı Azərbaycan Türkiyə əməkdaşlıq
    Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в рамках фестиваля "Kültür yolu"

    Son xəbərlər

    11:53

    İranın XİN rəhbəri Qətərə səfər edib

    Region
    11:53

    AMB: Sığorta sektorunun məcmu kapitalı risk kapitalını 2 dəfə üstələyib

    Maliyyə
    11:50

    ABŞ dövlət katibi İsrailə gedib

    Digər ölkələr
    11:47
    Foto

    Türk dövlətlərinin sığortaçıları Şuşada birgə sənəd imzalayıb

    Maliyyə
    11:44

    Türk dövlətləri arasında daxili ticarətin payı 7 %-ə yüksəlib

    Biznes
    11:38

    Bir sıra ərazilərə leysan, dağlıq ərazilərə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:30

    AMB: COP29 sığorta bazarları üçün yeni imkanlar açıb

    Maliyyə
    11:29

    Beyləqanda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:22

    Əliyar Məmmədyarov: "Azərbaycan sığorta sektorunda yeni prioritetlər müəyyənləşdirilib"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti