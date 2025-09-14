Türkiyəli nazir müavini: "Kültür yolu" festivalı çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcəyik
- 14 sentyabr, 2025
- 10:47
Türkiyə "Kültür yolu" festivalı çərçivəsində də Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcək.
Bunu "Report"un yerli bürosuna Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Nadir Alparslan bildirib.
O, deyib ki, Türkiyə hər sahədə olduğu kimi, mədəniyyət və turizm sahəsində də Azərbaycanla birgə xeyli layihələrdə birgə addımlar atır.
Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2021-ci ildən təşkil etdiyi "Kültür yolu" festivalının artıq 2023-cü ilin dekabrından Avropa Festivallar Assosiasiyasının (EFA) üzvü olaraq beynəlxalq arenaya çıxdığını vurğulayan nazir müavini hər il ölkənin 5 şəhərini əlavə etməklə bu layihənin daha da böyük miqyas aldığını bildirib: "Bu il festival ölkəmizin 20 şəhərində ardıcıl təşkil edilir. Hazırda festivala başda Azərbaycan da daxil olmaqla, türk dünyasını cəlb etmək kimi müzakirələr aparılır.
"Kültür yolu" festivalı mədəniyyət, incəsənət və əyləncənin zirvəyə çatdığı layihə olaraq nəinki türk dünyasını, bütün dünya mədəniyyətlərini özündə əks etdirməklə beynəlxalq miqyas almağa doğru irəliləyir".
Qeyd edək ki, hazırda festival Türkiyənin Qaziantep şəhərində keçirilir.