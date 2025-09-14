Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Kультурная политика
    • 14 сентября, 2025
    • 10:53
    Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в рамках фестиваля Kültür yolu

    Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в рамках фестиваля "Kültür yolu".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпарслан в беседе с местным бюро агентства.

    По его словам, Турция, как и во многих других сферах, предпринимает совместные шаги с Азербайджаном и в сфере культуры и туризма, реализуя множество совместных проектов.

    Алпарслан отметил, что фестиваль "Kültür yolu", организуемый Министерством культуры и туризма Турции с 2021 года, с декабря 2023 года стал членом Европейской ассоциации фестивалей (EFA) и вышел на международную арену. Он подчеркнул, что с каждым годом к проекту добавляются 5 новых городов, и в 2024 году фестиваль проводится уже в 20 городах страны:
    "В настоящее время обсуждается привлечение к фестивалю, в первую очередь, Азербайджана, а также всего тюркского мира.

    Фестиваль "Kültür yolu" стал проектом, где культура, искусство и развлечения достигают своего пика, и он стремится к международному масштабу, объединяя не только тюркский мир, но и культуры всего мира".

    Отметим, что в настоящее время фестиваль проходит в турецком городе Газиантеп.

    Турция Азербайджан Kültür yolu фестиваль
    Türkiyəli nazir müavini: "Kültür yolu" festivalı çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq edəcəyik

