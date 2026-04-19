    Şahin Mustafayev: Türk Akademiyasının ən mühüm layihəsi ortaq türk tarixinin yazılmasıdır

    Bu gün Beynəlxalq Türk Akademiyası tərəfindən həyata keçirilən ən mühüm layihələrdən biri ortaq türk tarixinin akademik şəkildə yazılması layihəsidir.

    "Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Şahin Mustafayev V Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində keçirilən "Bir əsrlik dil və kimlik: Bakı Türkoloji Qurultayından Türk inteqrasiyasına" mövzusunda təşkil olunan paneldə çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, bu məsələ ilk dəfə Birinci Türkoloji Qutultay çərçivəsində gündəmə gətirililib:

    "Türk dillərində terminologiyanın formalaşdırılması məsələsi də həmin qurultayda ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri olmuşdur. Bu istiqamətdə Türk Akademiyasının genişmiqyaslı layihələri mövcuddur. Müxtəlif sahələr üzrə terminoloji lüğətlər hazırlanır və nəşr olunur. Bu lüğətlər doqquz türk dilini, eləcə də ingilis və rus dillərində terminləri əhatə edir. Hazırlanan bu terminoloji lüğətlər gələcəkdə ortaq türk terminologiyasının formalaşmasına və inkişafına ciddi töhfə verəcək mühüm elmi baza rolunu oynayır".

    "Türk dünyasında mövcud olan arxeoloji və memarlıq abidələrinin geniş inventarı hazırlanıb və artıq üçcildlik nəşr kimi təqdim olunub. Ümumilikdə, bu gün türkologiya sahəsində həyata keçirilən bir çox təşəbbüslər məhz Birinci Türkoloji Qutultay zamanı müzakirə edilmiş və formalaşmış ideyalara əsaslanır. Bu baxımdan, həmin qurultay türk dünyasının intellektual, mədəni və tarixi inkişafında son dərəcə mühüm rol oynamışdır", - Ş. Mustafayev bildirib.

    Шахин Мустафаев: Важнейший проект Тюркской академии - написание общей тюркской истории
    Mustafayev: Common Turkic history core project of Turkic Academy

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti