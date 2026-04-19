    Шахин Мустафаев: Важнейший проект Тюркской академии - написание общей тюркской истории

    Сегодня одним из важнейших проектов, реализуемых Международной Тюркской академией, является проект академического написания общей тюркской истории.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил президент Международной Тюркской академии Шахин Мустафаев на панельной сессии "Век языка и идентичности: от Бакинского тюркологического съезда к тюркской интеграции" в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

    Он отметил, что этот вопрос впервые был поднят в рамках Первого тюркологического съезда.

    "Одним из наиболее обсуждаемых вопросов на том съезде было формирование терминологии в тюркских языках. В этом направлении у Тюркской академии имеются масштабные проекты. Разрабатываются и издаются терминологические словари по различным областям. Эти словари охватывают девять тюркских языков, а также термины на английском и русском языках. Подготовленные терминологические словари играют роль важной научной базы, которая в будущем внесет серьезный вклад в формирование и развитие общей тюркской терминологии", - уточнил Ш. Мустафаев.

    Он добавил, что академия составила обширный перечень археологических и архитектурных памятников тюркского мира, который представлен в виде трехтомного издания.

    "В целом многие инициативы, реализуемые сегодня в области тюркологии, основываются именно на идеях, обсужденных и сформировавшихся во время Первого тюркологического съезда. В этом отношении тот съезд сыграл чрезвычайно важную роль в интеллектуальном, культурном и историческом развитии тюркского мира", - заявил Шахин Мустафаев.

    Şahin Mustafayev: Türk Akademiyasının ən mühüm layihəsi ortaq türk tarixinin yazılmasıdır
    Mustafayev: Common Turkic history core project of Turkic Academy

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей