    Mədəniyyət naziri Xızıda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 31 oktyabr, 2025
    • 14:10
    Mədəniyyət naziri Xızıda vətəndaşları qəbul edib

    Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli Xızı şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    Mədəniyyət Nazirliyindən "Report"a verilən məumata görə, qəbulda nazir Sumqayıt şəhəri, Xızı, Abşeron, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından olan vətəndaşların müraciətlərini dinləyib.

    Vətəndaşlar, əsasən, iş yerinin dəyişdirilməsi, mədəniyyət sahəsi ilə bağlı layihə və təşəbbüslər, məşğulluq və digər məsələlərlə bağlı müraciətlərini diqqətə çatdırıblar.

    Mədəniyyət naziri vətəndaşların xahiş və təkliflərini dinləyərək vurğulanan hər bir məsələnin operativ araşdırılması, qanunvericiliyə uyğun həlli ilə bağlı addımlar atılacağını qeyd edib.

    Qəbulda iştirak edən şəhid ailələri və qazilər tərəfindən qaldırılan məsələlərə xüsusi diqqətlə yanaşılması və obyektiv baxılması ilə bağlı tapşırıqlar verilib.

    Adil Kərimli Mədəniyyət Nazirliyi

