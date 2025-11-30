Fərid Cəfərov: Laçında keçirilən tədbirlər regionun mədəni canlanmasına mühüm töhfə verib
- 30 noyabr, 2025
- 11:50
Laçının bu il MDB-nin mədəniyyət paytaxtı seçilməsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni bərpa dinamikasının bariz göstəricisidir.
"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu "MDB-nin mədəniyyət paytaxtı – 2025" ilinin bağlanış mərasimində mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov açılış nitqində deyib.
"Bu il ərzində Laçında 15-dən çox müxtəlif tədbir uğurla keçirilib. Bütün bunlar şəhərin və regionun mədəni canlanmasına mühüm töhfə verib. Başqa tərəfdən isə, bu proqramlar və tədbirlər Laçını dinamik regional mədəni əməkdaşlıq platformasına çevirdi", - nazir müavini bildirib.
Fərid Cəfərov qeyd edib ki, mədəni paytaxt missiyası Laçının yeni və uzunmüddətli mədəni missiyasının başlanğıcıdır.
Qeyd edək ki, tədbir Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən keçirilir.