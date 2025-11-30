İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Fərid Cəfərov: Laçında keçirilən tədbirlər regionun mədəni canlanmasına mühüm töhfə verib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 noyabr, 2025
    • 11:50
    Fərid Cəfərov: Laçında keçirilən tədbirlər regionun mədəni canlanmasına mühüm töhfə verib

    Laçının bu il MDB-nin mədəniyyət paytaxtı seçilməsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni bərpa dinamikasının bariz göstəricisidir.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu "MDB-nin mədəniyyət paytaxtı – 2025" ilinin bağlanış mərasimində mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov açılış nitqində deyib.

    "Bu il ərzində Laçında 15-dən çox müxtəlif tədbir uğurla keçirilib. Bütün bunlar şəhərin və regionun mədəni canlanmasına mühüm töhfə verib. Başqa tərəfdən isə, bu proqramlar və tədbirlər Laçını dinamik regional mədəni əməkdaşlıq platformasına çevirdi", - nazir müavini bildirib.

    Fərid Cəfərov qeyd edib ki, mədəni paytaxt missiyası Laçının yeni və uzunmüddətli mədəni missiyasının başlanğıcıdır.

    Qeyd edək ki, tədbir Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən keçirilir.

    Mədəniyyət Nazirliyi Laçın region
    Замминистра: Мероприятия в Лачыне внесли весомый вклад в культурное возрождение региона

    Son xəbərlər

    12:41
    Foto

    Laçında "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36

    Dekabrın ilk gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:35

    Laçının kəndlərində və qəsəbəsində gələn il görüləcək işlər açıqlanıb

    Daxili siyasət
    12:25

    Qətər XİN: İsrail Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsinə keçidə mane olmamalıdır

    Digər ölkələr
    12:02

    "Bavariya" rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    12:01

    Azərbaycanda hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

    Ekologiya
    11:55
    Foto
    Video

    Bakıda yaşayış binasında partlayış olub, xəsarət alan var

    Hadisə
    11:50

    Fərid Cəfərov: Laçında keçirilən tədbirlər regionun mədəni canlanmasına mühüm töhfə verib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:34
    Foto

    "Bayraktar Kızılelma" tarixə düşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti