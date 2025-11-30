Замминистра: Мероприятия в Лачыне внесли весомый вклад в культурное возрождение региона

Выбор Лачына в качестве культурной столицы этого года стал убедительным свидетельством восстановления культурной динамики на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на церемонии закрытия Года "Культурная столица СНГ – 2025".

Он отметил, что в течение года в Лачыне было успешно проведено свыше 15 многопрофильных мероприятий, которые внесли весомый вклад в культурное оживление города и региона.

"Эти программы и мероприятия превратили Лачын в динамичную платформу регионального культурного сотрудничества", - подчеркнул Ф. Джафаров.